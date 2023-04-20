Эр-Рияд, 20 апреля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии, сообщила адвокат Нуф бинт Ахмед на своей странице в социальной сети Twitter.

IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press Криштиану Роналду

«Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением, караемым арестом и депортацией в случае, если оно совершено иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», — написала юрист.

Инцидент произошёл 18 апреля во время матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (2:0). На провокационные выкрики с трибуны португалец, уходя в подтрибунное помещение, ответил неприличным жестом.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с 1 января 2023 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В текущем сезоне на счету 38-летнего футболиста 11 голов в 11 матчах регулярного чемпионата.

Ранее появлялась информация, что португальский нападающий по контракту с «Аль-Насром» получает около 90% своей зарплаты из государственного бюджета Саудовской Аравии. При этом, по подсчётам СМИ, годовая зарплата Роналду без учётов бонусов составляет порядка 200 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.