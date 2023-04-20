РИА Новости: адмирал Лиина может занять пост нового командующего Тихоокеанским флотом

Москва, , 11:21 — REGNUM Новым командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) ВМФ России могут назначить адмирала Виктора Лиину. Об этом 20 апреля рассказали источники в силовых структурах.

Адмирал Виктор Лиина © Михаил Голенков/РИА Новости

«Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом», — цитируют РИА Новости одного из источников.

Отмечается, что ещё один собеседник подтвердил эту информацию, уточнив, что адмирал Сергей Авакянц, занимавший пост командующего ТОФ с 2012 года, недавно достиг 65-летнего возраста — предельного для нахождения на военной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 апреля вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что Авакянц покинул пост командующего ТОФ. По его словам, адмирал возглавит центральную структуру для методического сопровождения деятельности региональных центров и координации их работы.