Читателей Newsweek разгневал призыв украинского посла Пристайко к НАТО «умолять» Киев

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Читателей американского издания Newsweek разозлил призыв украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу умолять Киев присоединиться к НАТО.

Вадим Пристайко © Стрингер/РИА Новости

«НАТО должно «умолять» Украину и ее закалённые вооруженные силы присоединиться к военному альянсу», — заявил 19 апреля посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел, а ранее представитель страны в НАТО, отметив, что вступление Украины в НАТО произойдет «рано или поздно».

Подобное заявление дипломата вызвало бурные эмоции у американских читателей, которые задались вопросом, а почему, собственно, НАТО должно «умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов» вступить в альянс.

«Никто в Европе не хочет, чтобы коррумпированная Украина вступила в НАТО», — написал один из читателей.

«Оставьте Америку в стороне от катастрофы на Украине», — высказался другой интернет-пользователь.

«Украинское руководство пытается втянуть всех нас в почти верную ядерную войну с Россией», — отметил другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны НАТО направить Киеву ещё больше оружия. По его словам, несмотря на уже оказанную военную помощь, Украине не хватает боеприпасов. Генсек прибыл 20 апреля в Киев. Столтенберг впервые приехал в Киев с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса. Он принял участие в памятной церемонии в честь погибших украинских военных на Михайловской площади.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский 5 апреля заявил, что Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Однако, по его словам, в Праге считают, что этот шаг не решит автоматически проблему Киева.