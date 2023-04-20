«Ъ»: на поставляемые в Россию китайские смартфоны начали предустанавливать RuStore

Москва, , 11:12 — REGNUM На китайские смартфоны, поставляемые в Россию, начали заранее предустанавливать российский сетевой магазин приложений RuStore, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Приложение RuStore на смартфоне © Алексей Майшев/РИА Новости

«Ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства с предустановленным RuStore. Некоторые модели уже доступны в продаже», — говорится в материале издания.

Речь идёт о таких крупных китайский производителях мобильных гаджетов, как Xiaomi, Vivo, Realme, Tecno и другие. Отмечается, что на данный момент бренды не могут предоставить российскому магазину приложений доступ к системным настройкам Android, так как это запрещено лицензией Google.

В начале марта появилась информация, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может обязать производителей смартфонов на базе операционной системы Android внедрять в свои устройства магазин приложений RuStore, являющийся российским аналогом Google Play.