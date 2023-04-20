Копенгаген, 20 апреля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Дания совместно с Нидерландами поставит Украине 14 танков Leopard 2. Об этом 20 апреля говорится в заявлении датского минобороны по итогам встречи в Совете по внешней политике страны. Информацию подтвердило министерство иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Leopard 2

«Нидерланды и Дания сегодня объявляют о своём намерении совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 после успешного сотрудничества с Германией по поставке не менее 100 танков Leopard 1A5», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что указанные боевые машины планируется поставлять Киеву с начала 2024 года в рамках долгосрочных обязательств Копенгагена перед украинской стороной.

«Таким образом, мы совместно примем участие в «коалиции Leopard», поддерживаемой многими партнёрами и союзниками», — добавляется в заявлении.

Также указывается, что ориентировочная стоимость этих танков составит 165 млн евро и она будет поделена датской стороной с Нидерландами.

«Это крупное пожертвование от Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами, в соответствии с которым мы передаем Украине 14 танков Leopard 2», — прокомментировал решение Копенгагена глава МИД королевства Ларс Лёкке-Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Дании не придерживаются никаких запретов в поставках вооружений Киеву и не задумываются о цене эскалации конфликта для украинского народа.

Датские власти 15 апреля пообещали направить Киеву первую партию немецких танков Leopard 1 в рамках договорённостей, достигнутых в начале февраля между Германией, Данией и Нидерландами по поставкам Украине 100 таких боевых машин.