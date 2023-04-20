Москва, 20 апреля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Министерство труда России сообщило в Telegram-канале, что жителей страны ждут дополнительные дни отдыха в мае.

Николай Михальченко ИА REGNUM Празднование 1 Мая в Южно-Сахалинске

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что россиян жду длинные праздники с 29 апреля по 1 мая.

Так, на первой неделе будет всего четыре рабочих дня (2–5 мая), а с 6 по 9 мая — выходные дни. Затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня — с 10 по 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля партия «Новые люди» предложила законопроект о ежегодных выходных днях с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних праздников. До этого вопрос о переносе части нерабочих дней с января на май поднимал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил губернаторам российских регионов от партии «Новые люди» предложение объявить дни со 2 по 5 мая нерабочими. Таким образом, граждане смогли бы отдыхать непрерывно с 1 по 9 мая. В пояснительной записке к обращению он заметил, что почти 40% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии и отдых пошёл бы им на пользу.

Правозащитник, член СПЧ, журналист Ева Меркачёва заявила 19 апреля ИА REGNUM, что инициативы, которые положительно сказываются на психологическом здоровье россиян, нужно приветствовать, однако идея увеличения майских праздников может затронуть финансовый аспект. По её словам, не все работодатели даже в официальные государственные праздники соглашаются оплачивать выходные. Так, всем бы хотелось, чтобы праздники были, но никто не хочет пострадать финансово, отметила Меркачёва.