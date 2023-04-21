Москва, , 17:50 — REGNUM В Москве подвели итоги третьего Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия.

Участница проекта «Липецкое долголетие» (Липецкая область) tz48.ru

«Сегодня всем очевидно, что интересную и насыщенную жизнь могут и должны вести люди всех возрастов. Поддержка старшего поколения проводится системно и комплексно. В нее включены развитие гериатрической помощи, содействие занятости старшего поколения, развитие социальных услуг, программы активной жизни и волонтерские программы», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, отбор лучших практик активного долголетия остается одним из самых эффективных инструментов в этой работе.

За год число заявок на участие во Всероссийском отборе, проходящем благодаря нацпроекту «‎Демография», выросло почти в полтора раза — с 689 до 923. В финал вышли 113 практик из 43 регионов, в том числе 14 проектов некоммерческих организаций и 7 корпоративных практик. Большинство практик-финалистов этого года направлены на привлечение людей старшего возраста к активному участию в жизни общества, социальных проектов и к волонтерству. В этом направлении представлены 53 проекта из различных регионов. 49 практик посвящены формированию сообществ и борьбе с одиночеством людей серебряного возраста. 39 проектов направлены на восстановление и поддержание ментального здоровья. А 25 практик предлагают методики наставничества и социальной помощи для старшего поколения.

Лучшими в итоге признаны 15 практик из 11 регионов. Все победители и финалисты вошли в сборник лучших практик «Активное долголетие 2022» и рекомендованы к тиражированию в других регионах страны.

«Благодаря национальному проекту «Демография» совершенствуются подходы к оказанию социальных услуг и возводятся новые объекты для пожилых людей. Все больший охват приобретают те решения и практики, которые помогают вести активный образ жизни тем, кто находится в серебряном возрасте. Благодаря конкурсу лучших региональных практик, собран новый банк готовых проработанных и масштабируемых активностей с пошаговым алгоритмом действий. Уверен, что эти практики помогут увеличить охват программы активного долголетия и вдохновят работающих в системе социальной защиты на создание новых возможностей для пожилых людей», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, в свою очередь, отметила, что в числе победителей есть как практики федерального масштаба, так и региональные, городские, сельские.

«Интерес к проекту растёт, практики распространяются, я думаю, что многие регионы берут пример с других практик и реализуют их у себя», — пояснила София Малявина.

К примеру, цель одного из победителей, красноярского проекта «Мастерская памяти» заключается в организации профилактической социально-реабилитационной и психологической помощи людям старшего возраста. Современные профилактические комплексы, лежащие в основе практики, помогают снизить риски возникновения когнитивных нарушений. В проекте используются групповая дискуссия, арт-терапия, релаксация, ролевые игры, консультирование, беседы, социально-психологический и нейрокогнитивный тренинги

Участники красноярского проекта «Мастерская памяти» kcsonkir24.ru

«Было очень много обращений, когда люди говорили о том, что стали забывчивыми. И были конкретные истории, которые нас побудили к тому, что необходим какой-то интересный проект, который будет действительно полезен пожилым людям», — рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения «Кировский» Людмила Сафонова.

Может усилить эффект другой проект-победитель и Красноярска — «Школа родственного ухода». На тематических групповых занятиях родственников обучают психологическим приемам профилактики семейных конфликтов, методам коррекции стрессовых, дезадаптивных состояний своих близких старших родственников.

Проект «Мастерская памяти», Красноярский край kcsonkir24.ru

«Это не одно, и не два мероприятия. Это целый комплекс. <…> Создана очень хорошая домашняя атмосфера. Занятия на тренировку памяти проводятся интересно, они направляют нас в правильное русло, помогают определиться, как надо жить и что в нашей жизни важно», — говорит участница проекта Эльвира Закутько.

Курсы социально-реабилитационных занятий уже прошли 128 жителей Кировского района Красноярска. 67 из них продолжают посещать учреждение в разных форматах. Авторы проекта планируют создать онлайн-библиотеку, чтобы люди старшего возраста могли спокойно дома в своём ритме позаниматься и выполнить те задания, которые им будут доступны через различные сервисы.

Ещё один победитель — проект «Липецкое долголетие». Его целевая аудитория — женщины и мужчины в возрасте 55–90 лет, а это порядка 30% населения региона. Участники проекта занимаются асана йогой, суставной, дыхательной и оздоровительной гимнастикой, цигуном, а также зумбой и северной (скандинавской) ходьбой.

«Любой желающий может выбрать для себя подходящую двигательную активность, впоследствии стать инструктором-волонтером по этому направлению», — пояснил председатель ЛООО «Территория Здоровья» Александр Афанасьев.

Вручение сертификатов инструкторам «серебряного» возраста в проекте «Липецкое долголетие» tz48.ru

«Изначально волонтеры пришли со страхом, очень многие упражнения у них не получались. Но спустя полгода практики люди уже более раскованы, они перебороли себя и стали вести занятия», — пояснила куратор проекта ЛООО «Территория Здоровья» Кристина Юрова. На данный момент в проекте участвуют 80 человек, 50 из них уже сами проводят занятия. Тренировки проходят в разных местах — в парке, в спортивной школе, в группе волонтеров.

Участница проекта «Липецкое долголетие» (Липецкая область) tz48.ru

73-летняя Нина Кислицина попала в проект по рекомендации подруги. Говорит, что ходит на занятия с лета 2022 года и заметила, как улучшилась осанка. «Я стала думать, как я хожу, как правильно сидеть за столом, как правильно управлять своими мышцами», — отметила она. «В нас зажгли искорку, что мы можем прожить еще долго и отодвинуть вспять нашу старость», — вторит ей 65-летняя участница проекта Галина Корниенко.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На конференции, которая состоялась 19 апреля, стало известно, что в новом, четвертом сезоне конкурса АНО «Национальные приоритеты» и Минтруд России планируют учредить специальный призовой фонд, гранты из которого победители смогут использовать на развитие своих проектов.

«В четвертом сезоне отбора практик активного долголетия мы учредим грантовый фонд для лучших проектов. <…> Поэтому ждем все регионы уже в этом году подаваться с вашими лучшими практиками активного долголетия», — сообщила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Создание такого фонда позволит увеличить количество участников и расширить его географию.

Конкурсный отбор организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке национального проекта «Демография». Партнерами выступают Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, НИУ ВШЭ, Общественная палата России, Ассоциация волонтерских центров, Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Альянс «Серебряный возраст», Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, благотворительный фонд «Почет».