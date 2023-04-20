Москва, , 10:54 — REGNUM Инспекции судов в рамках черноморской зерновой сделки возобновились в результате переговоров, заявила пресс-секретарь координатора сделки от Организации Объединённых Наций Исмини Палла.

Пункт погрузки зерна © РИА Новости

«Делегации РФ и Украины согласились после дискуссия, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

По её словам, команды инспекторов уже приступили к работе по инспекции судов в рамках зерновой сделки.

Ранее о приостановке проверки морских судов в беседе с журналистами заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, причиной этого стало отсутствие согласия между представителями России, Турции и Украины.

18 апреля министры иностранных дел стран «Большой семёрки» выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию на неограниченный срок продлить зерновую сделку по экспорту сельхозпродукции с территории Украины.