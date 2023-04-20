Арестованной экс-замминистра культуры Яриловой может грозить до десяти лет колонии

Москва, , 10:53 — REGNUM Бывшему заместителю министра культуры России Ольге Яриловой, которую ранее арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, может грозить до 10 лет лишения свободы. Этом следует из положений Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ольга Ярилова © Екатерина Лызлова/РИА Новости

Ранее 20 апреля в Басманном суде Москвы сообщили, что Ярилова арестована до 16 июля и ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностным полномочиями»). При этом в суде не уточнили, в чём именно заключалось преступление и какой ущерб неправомерное деяние причинило обществу.

Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля правоохранители задержали в Москве Ольгу Ярилову по подозрению в совершении коррупционного преступления. Речь идет о расследовании уголовного дела, касающегося хищения бюджетных средств по государственной программе «Пушкинская карта».

Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность «по собственному желанию».

9 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств при участии в госпрограмме «Пушкинская карта». В ходе расследования правоохранители арестовали трёх жителей Московского региона.