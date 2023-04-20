Россиянин пропал без вести во время купания на острове Бали

Джакарта, , 10:40 — REGNUM Во время купания на острове Бали (Индонезия) 19 апреля пропал без вести гражданин России. Об этом 20 апреля сообщила индонезийская газета Kompas со ссылкой на спасателей.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным последних, пропавшего жителя России и ещё двух человек накрыло волной. После этого два человека смогли спастись, а российский гражданин пропал.

«Согласно полученной информации, один человек пропал без вести и двое выжили», — рассказал изданию глава местной спасательной службы, добавив, что, предположительно, инцидент произошел около 17:45 (12:45 мск).

Поисковую операцию начали в тот же день, приостановили на ночь и возобновили на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта два мальчика утонули в Санкт-Петербурге, когда отправились гулять на Финский залив. Позднее тела детей были обнаружены в Финском заливе спасателями.