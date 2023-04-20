Россиянин пропал без вести во время купания на Бали
Джакарта, 20 апреля 2023, 10:40 — REGNUM Во время купания на острове Бали (Индонезия) 19 апреля пропал без вести гражданин России. Об этом 20 апреля сообщила индонезийская газета Kompas со ссылкой на спасателей.
По данным последних, пропавшего жителя России и ещё двух человек накрыло волной. После этого два человека смогли спастись, а российский гражданин пропал.
«Согласно полученной информации, один человек пропал без вести и двое выжили», — рассказал изданию глава местной спасательной службы, добавив, что, предположительно, инцидент произошел около 17:45 (12:45 мск).
Поисковую операцию начали в тот же день, приостановили на ночь и возобновили на следующий день.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта два мальчика утонули в Санкт-Петербурге, когда отправились гулять на Финский залив. Позднее тела детей были обнаружены в Финском заливе спасателями.