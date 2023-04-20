Джакарта, 20 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Во время купания на острове Бали (Индонезия) 19 апреля пропал без вести гражданин России. Об этом 20 апреля сообщила индонезийская газета Kompas со ссылкой на спасателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

По данным последних, пропавшего жителя России и ещё двух человек накрыло волной. После этого два человека смогли спастись, а российский гражданин пропал.

«Согласно полученной информации, один человек пропал без вести и двое выжили», — рассказал изданию глава местной спасательной службы, добавив, что, предположительно, инцидент произошел около 17:45 (12:45 мск).

Поисковую операцию начали в тот же день, приостановили на ночь и возобновили на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января на острове Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с 25-метровой высоты. В результате происшествия четыре туриста пострадали и их доставили в больницу. Предположительно, причиной ДТП стал отказ тормозов.