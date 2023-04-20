Вашингтон, 20 апреля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Попытки президента Франции Эммануэля Макрона найти поддержку у Китая в урегулировании ситуации на Украине могут привести к разобщённости европейских стран, сообщает 20 апреля Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В статье «Союзники предупреждают, что дипломатический нажим Макрона на Украину угрожает единству» говорится, что стремление президента Франции заручиться поддержкой Пекина для определения рамок гипотетических переговоров Москвы и Киева вызвало критику со стороны некоторых союзников.

Проблему эти представители ЕС видят в том, что усилия Макрона, преждевременные, по их мнению, могут подорвать европейское единство.

«План Макрона, задающий параметры переговоров между Москвой и Киевом уже этим летом, если всё пойдёт хорошо, может запутать ситуацию в отношении требования Украины, чтобы Россия отказалась от всей украинской территории, считают официальные лица в некоторых европейских столицах», — говорится в материале.

Приводится мнение председателя комитета по иностранным делам в парламенте Эстонии Марко Михкельсона, который заявил, что западные лидеры не должны поступать так, как поступает Макрон.

«Откуда у него уверенность, что Китаю можно доверять как честному посреднику в нынешней ситуации?» — задался вопросом эстонский политик.

18 апреля Bloomberg сообщил о намерении Макрона предложить Пекину план урегулирования конфликта на Украине. Поручение провести с Китаем переговоры на эту тему уже получил один из советников Макрона Эммануэль Бонн. Эту идею Макрон начал оформлять после визита в Китай 5–7 апреля, где он обсуждал ситуацию на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином.