Politico: Киев потребовал от Shell передать всю прибыль от продажи российских активов

Киев, , 10:18 — REGNUM Украина обратилась к британской нефтегазовой компании Shell с требованием передать ей более одного миллиарда долларов от продажи российских активов. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило издание Politico со ссылкой на слова украинского чиновника.

Плати! Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

«Если эта продажа будет завершена, то на счета Shell поступит более одного миллиарда долларов российских денег… Мы призываем Shell направить все доходы от продажи российских активов на нужды Украины», — приводит издание слова советника президента Украины Олега Устенко.

Также украинский чиновник подчеркнул, что эти деньги являются «кровавыми», так как соответствующие российские активы «подпитывали и финансировали военную машину».

Ранее федеральный департамент экономики, образования и науки Швейцарии заявил, что страна не планирует присоединяться к международному проекту по заморозке российских активов. При этом, по данным ведомства, Швейцария уже заблокировала российские активы на сумму порядка 7,5 миллиарда швейцарских франков.