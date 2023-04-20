Киев, 20 апреля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Украина обратилась к британской нефтегазовой компании Shell с требованием передать ей более одного миллиарда долларов от продажи российских активов. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило издание Politico со ссылкой на слова украинского чиновника.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Плати!

«Если эта продажа будет завершена, то на счета Shell поступит более одного миллиарда долларов российских денег… Мы призываем Shell направить все доходы от продажи российских активов на нужды Украины», — приводит издание слова советника президента Украины Олега Устенко.

Также украинский чиновник, что у британской энергетической компании есть «моральный долг» пожертвовать полученную прибыль на нужды ВСУ.

Ранее федеральный департамент экономики, образования и науки Швейцарии заявил, что страна не планирует присоединяться к международному проекту по заморозке российских активов. При этом, по данным ведомства, Швейцария уже заблокировала российские активы на сумму порядка 7,5 миллиарда швейцарских франков.