Пекин, 20 апреля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Посол России в Китае Игорь Моргулов обсудил с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином перспективы развития взаимовыгодных связей ШОС на международном уровне. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба посольства России в Пекине в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

Уточняется, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам работы организации, включая совершенствование её деятельности.

«Особое внимание уделено перспективам выстраивания взаимовыгодных международных связей ШОС», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны выразили настрой на продолжение тесных контактов по взаимодействию в рамках ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал входящие в ШОС страны принять участие в антитеррористических учениях «Мирная миссия», которые состоятся в августе текущего года в Челябинской области. Он подчеркнул, что проведение антитеррористических мероприятий имеет важное практическое значение.