Москва, 20 апреля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Послов США, Великобритании и Канады вызвали в МИД России для беседы, так как их попытки указать России на то, как ей следует жить, вышли за рамки дипломатического статуса. С таким заявлением выступила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Любой дипломат <…> имеет право на то, чтобы излагать свою точку зрения на актуальные вопросы, кроме тех случаев, когда идёт прямое указание стране пребывания, как ей жить», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД, послов вызвали в дипведомство по отдельности, с каждым из них провели беседу.

Захарова подчеркнула, что дипломатам упомянутых стран следовало бы поэкспериментировать с заявлениями подобного рода у себя в старне.

«Терпеть это больше никто здесь не собирается», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Мария Захарова назвала «жёстким» разговор, который состоялся 18 апреля с вызванными в МИД России послами США, Великобритании и Канады. По словам дипломата, послам в жёсткой тональности дали разъяснения. Комментируя антироссийские заявления представителей вышеперечисленных стран по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Захарова предупредила: подобное поведение чревато большими неприятностями для послов.

18 апреля в МИД РФ вызвали послов США, Британии и Канады Линн Трейси, Дебору Броннерт и Элисон Леклер. Дипломатам российское ведомство выразило решительный протест в связи с выступлениями их соотечественников у здания Мосгорсуда 17 апреля. Кроме того, Леклер заявлен демарш в связи с её комментариями по поводу приговора Кара-Мурзе. МИД России пригрозил дипломатам из США досрочным завершением дипмиссии.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену и распространение ложной информации о российских вооружённых силах. При этом на оглашение приговора прибыли 40 дипломатов из 25 стран, в том числе американский, британский и канадский послы. Последние выступили с обращением на ступенях Мосгорсуда с требованием освободить Кара-Мурзу.