Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что всплеск заболеваемости «Арктуром» ожидается в мае

Саратов, , 09:54 — REGNUM Подъёма заболеваемости подвариантом коронавируса «Арктур» (разновидность «Омикрона») можно ожидать к концу мая, сообщила 20 апреля журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим риски дальнейшего подъёма к концу мая, поскольку начнётся каникулярный период, а потом все соберутся. И этот всплеск может быть», — заявила глава ведомства.

Пока случаев заражения «Арктуром» в России подтверждено четыре. Попова пояснила, что в появлении этого варианта «нет ничего неожиданного» — происходит дальнейшее развитие штамма «Омикрон».

По словам Поповой, новым вариантом вируса легче заразиться, чем его предшественниками. У заражённого «Арктуром» наблюдаются симптомы ОРВИ.

«Арктур» пришёл в Россию из Индии, где абсолютное большинство тестов на ковид показывает заражение именно этим новым вариантом. О первых случаях заражения им в РФ Роспотребнадзор сообщил в середине апреля.