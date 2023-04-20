NYT: США не знают, как противостоять России и Китаю из-за наличия ядерного оружия у этих стран

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Решение властей США о противостоянии России и Китаю осложняется из-за наличия у этих стран ядерного оружия. Такое мнение 19 апреля высказали обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.

PC-24 «Ярс» на параде в Москве Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не знаем, что делать», — заявил авторам публикации экс-сотрудник минобороны США Генри Сокольский.

Отмечается, что, как считают обозреватели, власти КНР намереваются «расширить свой ядерный потенциал», что будет способствовать изменению баланса сил в мире. При этом указывается, что в Вашингтоне в данный момент ведётся дискуссия на тему того, нужен ли новый подход к ситуации в связи с таким решением Пекина.

«Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединённым российско-китайским силам», — говорится в статье.

В то же время авторы уточнили, что не все представители властей США согласны с таким мнением и считают его «чрезмерной реакцией».

«Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно, — это безумие», — заявил обозревателям профессор Гарварда Мэтью Банн.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля военные США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. Этот пуск стал вторым с начала 2023 года.