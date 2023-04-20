Полпред Трутнев в ДФО рассказал, что адмирал Авакянц покинул пост командующего ТОФ

Москва, , 09:37 — REGNUM Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом 20 апреля заявил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц © Виталий Аньков/РИА Новости

Как рассказал в беседе с РИА Новости Трутнев, 21 апреля закончится подготовительный период, в ходе которого была создана центральная структура для методического сопровождения деятельности региональных центров и координации их работы.

«Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вертолёты Ка-29 морской авиации ТОФ в рамках внезапной проверки боеготовности уничтожили на полуострове Камчатка диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника.

Внезапная проверка ТОФ проводится с 14 апреля. В ней принимают участие более 25 тысяч военнослужащих, а также задействовано 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов.