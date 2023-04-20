Москва, 20 апреля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом 20 апреля заявил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Виталий Аньков/РИА Новости Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц

Как рассказал в беседе с РИА Новости Трутнев, 21 апреля закончится подготовительный период, в ходе которого была создана центральная структура для методического сопровождения деятельности региональных центров и координации их работы.

«Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя», — сказал он.

В феврале генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал новым командующим Центральным военным округом (ЦВО). На этом посту он сменил генерал-полковника Александра Лапина.