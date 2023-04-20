«РВ»: штурмовые подразделения РФ прорвались к трассе под Артёмовском, ВСУ пытаются контратаковать

Артемовск, , 09:33 — REGNUM Подразделения российских военных смогли прорваться к трассе, соединяющий город Артёмовск Донецкой Народной Республики с Часовым Яром, находящимся под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ЧВК «Вагнер» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что российским бойцам, прорвавшимся к трассе О0506 через посёлок Хромово, не дают закрепиться подразделения украинской армии, предпринимающие попытки контратаковать.

Как утверждает источник, российские военные продолжают наступление вдоль по нескольким направлениям. По некоторым данным, подразделения Вооружённых сил Украины уже удалось оттеснить за железную дорогу.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что некоторые части оставшихся в Артёмовске украинских подразделений предпринимают попытки отступления из города малыми группами. По его словам, Артёмовск на 90% находится под контролем российских военных.