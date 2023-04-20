Вертолёты Ка-29 уничтожили ДРГ условного противника во время проверки боеготовности ТОФ

Москва, , 09:21 — REGNUM Вертолётами Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки боеготовности была уничтожена на полуострове Камчатка диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника. Об этом 20 апреля сообщили в Минобороны России.

Вертолет Ка-29 © Ирина Мотина/РИА Новости

«Экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота на Камчатке уничтожили ДРГ условного противника в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после обнаружения разведкой ДРГ «противника» экипажи вертолетов морской авиации Ка-29 отдельного смешанного авиационного полка ТОФ совершили вылет с запасного аэродрома с целью обнаружить и уничтожить диверсантов. В ходе третьего этапа проверки боеготовности винтокрылые машины вышли на боевой курс и осуществили выпуск неуправляемых ракет по условному противнику на спецполигоне в береговой зоне Авачинского залива.

Также указывается, что в ходе этого ДРГ условного противника была уничтожена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что адмирал Сергей Авакянц снят с поста командующего ТОФ. Как уточнил полпред, он станет главой центральной структуры, осуществляющей методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы.

19 апреля восемь дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебно-боевой полёт над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей.

Внезапная проверка ТОФ началась с 14 апреля. В ней участвует свыше 25 тысяч военнослужащих, задействовали 167 боевых кораблей и судов обеспечения, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов.