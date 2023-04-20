ТАСС: крейсер «Пётр Великий» могут вывести из состава ВМФ из-за затрат на ремонт

Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в ближайшее время могут вывести из боевого состава ВМФ России. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» © Евгений Биятов/РИА Новости

«В настоящее время вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ находиться в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов» показал, что это очень затратно», — приводит агентство слова источника.

Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» на данный момент находится в ремонте на стадии модернизации. Ожидается, что в состав флота судно будет передано в 2024 году.

Всего в период с 1973 по 1996 годы на Балтийском заводе было построено четыре тяжёлых атомных ракетных крейсера проекта 1144 «Орлан»: «Киров», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий». На данный момент списаны и отправлены на утилизацию первые два ТАРК из списка.

Ранее сообщалось, что судостроительный завод «Янтарь» передал Военно-морскому флоту России сторожевой корабль «Неустрашимый», проходивший последние несколько лет (с 2014 года) ремонт и модернизацию. До направления на ремонт «Неустрашимый», в том числе, участвовал в операциях против сомалийских пиратов, а также сопровождал торговые суда в районе Африканского Рога.