ФМБА заявило, что в России нет дефицита донорской крови и её компонентов

Москва, , 09:00 — REGNUM На сегодняшний день российские лечебные организации полностью обеспечены компонентами донорской крови. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Донорская кровь в центре крови ФМБА России © Владимир Астапкович/РИА Новости

«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и её компонентов», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Он уточнил, что на данный момент имеется 250 тонн запасов заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы, что в пять раз больше объёма ежемесячной выдачи по стране.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 9 августа количество доноров в России выросло на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а заготовка цельной крови выросла на 12%, плазмы — на 11%.

«Заготовка и выдача тромбоцитного концентрата ввиду короткого срока хранения осуществляется непосредственно по заявкам учреждений, однако имеющегося в учреждениях службы крови запаса компонента достаточно для обеспечения двухмесячной потребности страны», — пояснили в ФМБА, уточнив, что каждое из учреждений службы крови считает так называемый донорский светофор дополнительным инструментом мотивации для сдающих кровь.

Ранее в некоторых российских СМИ появились сообщения со ссылкой на медиков нескольких городов и регионов, что России может угрожать дефицит донорской крови. Уточнялось, что это якобы может произойти из-за массовой прививочной кампании.