ВСУ нанесли по Брянской области удар из миномётов
СМИ: ВСУ нанесли миномётные удары по селу Ломаковка в Брянской области
Брянск, 20 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Украинские боевики нанесли миномётные удары по Брянской области, сообщает 20 апреля Mash.
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Обстрел из миномёта ВСУ
Уточняется, что обстреляно село Ломаковка: нанесено 12 миномётных ударов. Повреждения получили подстанции и жилые дома.
В Ломаковке пропал свет, жители находятся в укрытиях. Сообщается о том, что есть пострадавшие.
При обстреле Куйбышевского района Донецка 20 апреля погибла жительница города 1968 года рождения.