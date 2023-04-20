Брянск, 20 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Украинские боевики нанесли миномётные удары по Брянской области, сообщает 20 апреля Mash.

Ngu.gov.ua Обстрел из миномёта ВСУ

Уточняется, что обстреляно село Ломаковка: нанесено 12 миномётных ударов. Повреждения получили подстанции и жилые дома.

В Ломаковке пропал свет, жители находятся в укрытиях. Сообщается о том, что есть пострадавшие.

При обстреле Куйбышевского района Донецка 20 апреля погибла жительница города 1968 года рождения.