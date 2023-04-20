Вашингтон, 20 апреля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times (NYT) назвала «российской пропагандой» заявления жителей контролируемой Киевом Константиновки в ДНР об обстреле украинскими войсками своих городов. Материал об этом был опубликован 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

В статье указывается, что часть жителей прифронтовых городов в восточной части «ставит в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России», якобы повторяя «строчки российской пропаганды» о том, что конфликт на Украине разжигают западные страны, а ВСУ обстреливают их дома.

Авторы публикации отметили, что среди жителей восточной части Украины наблюдаются пророссийские настроения, так как они имеют родственные и культурные связи с Россией, в связи с чем ожидают скорейшего освобождения этих территорий ВС РФ и негативно относятся к Киеву.

Также полицейский по фамилии Кидряпкин рассказал изданию, что в 2022 году задержал пятерых местных жителей, которые якобы передавали военным России данные про объекты ВСУ на территории города, и это были представители различных социальных групп. Одна из задержанных заявила, что она таким образом хотела прекратить конфликт на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Артёмовска Владимир Коляда рассказал, что украинские войска намеренно забросали гранатами подвал с мирными гражданами в ходе оставления своих позиций, размещённых в одном из жилых домов. Он уточнил, что военные ВСУ стреляли в спину людям, которых эвакуировали российские бойцы.