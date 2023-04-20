СМИ: военные ВСУ закидали гранатами подвал с мирным жителями в Артёмовске

Артемовск, , 08:30 — REGNUM В конце марта военные Вооружённых сил Украины при отступлении с позиций в одном из жилых домов города Артёмовска закидали гранатами подвал с мирными жителями, сообщил 20 апреля очевидец.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — приводит слова местного жителя Владимира Коляды РИА Новости.

По его словам, из жилого дома ВСУ сделали огневую точку, а семерых жителей заставили сидеть в подвале и запретили его покидать.

Также очевидец добавил, что когда российские бойцы выводили гражданских, то часть дома всё ещё контролировали украинские военные, поэтому эвакуацию мирных жителей прикрывали огнём из соседнего здания.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва Вооружёнными силами Украины четырёх девятиэтажных домов в посёлке Цветмет, расположенном на окраине Артёмовска, погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, прятавшихся в подвалах, в том числе и трое детей.