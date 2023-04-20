Адмирал Сергей Авакянц снят с поста командующего Тихоокеанским флотом

Москва, , 08:20 — REGNUM Адмирал Сергей Авакянц снят с поста командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом 20 апреля рассказал вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в беседе с РИА Новости.

Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ Mil.ru

Трутнев пояснил, что 21 апреля заканчивается подготовительный период, в течение которого создавалась центральная структура, осуществляющая методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы.

«Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя», — заявил Трутнев.

Пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания откроются в двенадцати регионах: Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Занятия в них запланировано начать уже 11 мая. Центры будут специализироваться на подготовке и обучении молодёжи в возрасте 14–35 лет, включая школьников и студентов.

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