Березники, Пермский край, 21 ноября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края образовались огромные очереди за справкой от нарколога на водительское удостоверение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Талон к наркологу

Так, 20 ноября очередь к врачу-наркологу психо-неврологической больницы достигала более 40 человек. Отметим, что стоимость услуги пока составляет 400 рублей.

По словам самих врачей, после изменения об обязательном медицинском освидетельствовании автомобилистов, данная услуга будет стоить 5−6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новым правилам, с 22 ноября 2019 года будущие водители будут обязаны сдавать медицинский тест для выявления хронического алкоголизма. С этого дня справка, дающая основание на получение водительских прав, значительно подорожает. Это обстоятельство спровоцировало огромные очереди у наркодиспансеров.

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