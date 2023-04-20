Союз православных журналистов: поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру «заминировали»

Киев, , 08:20 — REGNUM Утром в четверг, 20 апреля, поступило сообщение о том, что Киево-Печерскую лавру «заминировали». Об этом 20 апреля сообщает Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру «заминировали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого к лавре прибыли представители украинских силовых ведомств и приехала машина противопожарной службы.

На прикреплённых к сообщению видеозаписи и фотографиях видно, как пожарный автомобиль прибывает к лавре, также на них запечатлены сотрудники украинской полиции и силовых структур в черной форме, шлемах и с автоматами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что судебные исполнители могут после решения суда начать выселять монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Он уточнил, что судебное заседание должно состояться на следующей неделе.

В марте минкультуры Украины сообщило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов покинуть лавру 29 марта. Ткаченко тогда отметил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

После этого 31 марта минкультуры Украины подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.