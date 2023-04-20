Сеул, 20 апреля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи не поставляют Вооружённым силам Украины оружие и боеприпасы напрямую ради стабильности в отношениях с Россией. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило издание Рёнхап.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны сохранять стабильность в отношениях с Россией», — приводит издание слова чиновника, близкого к администрации главы Южной Кореи.

При этом отмечается, что законодательство и предписания Министерства иностранных дел не предусматривают ограничения в предоставлении летального оружия одной из воюющих стран.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил, что страна может предоставить Украине помощь в виде поставок летального оружия и снарядов. По его словам, при возникновении определённой ситуации Южная Корея не сможет ограничиться только финансовой и гуманитарной поддержкой Киева.