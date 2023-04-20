Командир расчёта РСЗО «Град» с позывным Гром рассказал о службе в зоне СВО
Москва, 20 апреля 2023, 08:06 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись с кадрами боевой работы военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), управляющих установками реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения специальной военной операции.
Командир расчёта с позывным Гром рассказал подробности службы своего подразделения. Он отметил, что стрельбе РСЗО помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов, передающих данные о расположении противника.
Военнослужащий также заявил, что не считает свои действия подвигом.
«Это наша работа. Это подвиг каждого. Все, как и я, работают. Я не вижу какого-то именно подвига», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Министерство обороны России обнародовало видеозапись с рассказом российского военнослужащего с позывным Якут, который служит старшим наводчиком РСЗО «Град».