Москва, 20 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись с кадрами боевой работы военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), управляющих установками реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Командир расчёта с позывным Гром рассказал подробности службы своего подразделения. Он отметил, что стрельбе РСЗО помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов, передающих данные о расположении противника.

Военнослужащий также заявил, что не считает свои действия подвигом.

«Это наша работа. Это подвиг каждого. Все, как и я, работают. Я не вижу какого-то именно подвига», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Министерство обороны России обнародовало видеозапись с рассказом российского военнослужащего с позывным Якут, который служит старшим наводчиком РСЗО «Град».