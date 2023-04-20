Мелитополь, 20 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Попытку форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар могут предпринять украинские войска. Об этом 20 апреля заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

По словам Рогова, президент Украины Владимир Зеленский ведёт, прежде всего, пиар-войну. В рамках этой пиар-войны украинский лидер может бросить на убой «кого угодно и в каком угодно количестве» ради выгоды и каких-либо «плюшек», обещанных Западом.

«Поэтому я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — указал Рогов.

Как отметил Рогов, попытка форсировать Днепр представляет собой своеобразный акт самоубийства либо «идиотизма», но пояснил, что в действиях киевских властей невозможно найти логику и здравый смысл.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов сообщил о взрывах и перебоях с электричеством во временно оккупированном Киевом городе Запорожье.