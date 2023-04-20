Донецк, 20 апреля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка погибла одна мирная жительница. Об этом 20 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк, Куйбышевский район по улице Румынской, 2 — погибла женщина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также при обстреле получил повреждения частный жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в результате обстрела города Новая Каховка Херсонской области со стороны украинской армии погиб один мирный житель. Ещё два человека получили минно-взрывные ранения.