Биробиджан, 20 апреля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Трагедия произошла в Еврейском автономном округе на станции Ин: грузовой поезд сбил насмерть двух человек. Об этом 20 апреля сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ЧП произошло 20 апреля в 08:05 по местному времени на регулируемом пешеходном переходе Дальневосточной железной дороги на станции Ин в поселке Смидович. По предварительным данным, мужчина хотел перейти железнодорожные пути перед близко идущим поездом.

Когда мужчина вышел на рельсы, женщина, ожидавшая проезда поездов, попыталась его предупредить, а потом одёрнуть, в результате чего сама оказалась на железнодорожных путях. Машинист подал звуковой сигнал и включил систему экстренного торможения, но избежать наезда на людей не смог. Мужчина и женщина скончались на месте происшествия.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Начата доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Джанкойском районе Крыма в результате ДТП на железнодорожном переезде погибли четыре человека.