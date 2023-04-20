Депутат Госдумы Сокол отслужил в зоне спецоперации и вернулся в Хакасию

Абакан, , 07:46 — REGNUM Принявший участие в специальной военной операции в качестве добровольца депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия») вернулся в Хакасию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Сергей Сокол © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

«Наконец-то на Хакасской земле!» — сказано в сообщении парламентария.

Сокол объявил о желании стать добровольцем в конце сентября 2022 года и уже в октябре отправился в учебную часть для прохождения боевого слаживания. Он служил в подразделении аэроразведки БАРС (Боевой армейский резерв специальный) «Каскад».

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военнослужащего орденом Мужества за боевые заслуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что в зоне спецоперации погиб депутат хурала представителей Кызыла, председатель комитета по правовой политике Айдыс Саая.