Луганск, 20 апреля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Артиллерия и авиация Вооружённых сил России поразили понтонную переправу ВСУ и уничтожили два украинских военных склада на лисичанском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На лисичанском направлении авиацией Южного военного округа разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка и склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Каменка. В районе Григоровки артиллерийским расчетом гаубиц Д-30 артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса уничтожен склад горюче-смазочных материалов», — сказал военнослужащий, доклад которого цитирует ТАСС.

Кроме того, по словам Бигмы, российские войска ударили ракетами и артиллерией по местам скопления резервных подразделений ВСУ в районе Дзержинска и Авдеевки. Также в районе населённого пункта Новоселовка Первая подвергся уничтожению расчёт украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что за сутки на купянском направлении удалось уничтожить примерно 120 украинских военнослужащих, а на краснолиманском — около 75.