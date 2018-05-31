20 Апреля
 
7:26

В NASA опровергли информацию о падении американского спутника над Киевом

Информация о падении американского спутника в небе над Киевом не имеет ничего общего с действительностью, так как аппарат ещё остается на орбите. Об этом 20 апреля сообщил РИА Новости представитель космического агентства.

7:26

На лисичанском направлении уничтожили понтонную переправу и склады ВСУ

Артиллерия и авиация Вооружённых сил России поразили понтонную переправу ВСУ и уничтожили два украинских военных склада на лисичанском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На лисичанском направлении авиацией Южного военного округа разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка и склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Каменка. В районе Григоровки артиллерийским расчетом гаубиц Д-30 артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса уничтожен склад горюче-смазочных материалов», — сказал военнослужащий, доклад которого цитирует ТАСС.

7:24

Главное о специальной военной операции на Украине за 19 апреля.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области, и проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях региона.

  • Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» старшему лейтенанту Олегу Пивоварову.

  • На донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артёмовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.

  • Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25.

  • 960 штурмовому авиационному полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа вручили Георгиевскую знаменную ленту.

Минобороны РФ.