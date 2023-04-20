Конституционный суд сообщил, что не рассматривает обращений об изменении позиции по смертной казни

Москва, , 07:09 — REGNUM Конституционный суд России в настоящее время не рассматривает каких-либо обращений, касающихся возможного изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в стране, говорится в ответе судебного органа на запрос депутатов Госдумы.

Конституционный суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом пишет РИА Новости. Ранее вице-спикер нижней палаты российского парламента Владислав Даванков («Новые люди») обратился к главе КС РФ Валерию Зорькину с просьбой не менять позицию по этому мораторию.

19 ноября 2009 года Конституционный суд вынес определение, согласно которому суды не могут назначать и приводить в исполнение наказания в виде смертной казни.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не поднимался вопрос отмены моратория на смертную казнь и у Кремля нет позиции по указанному вопросу.