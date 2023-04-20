Доклад разведки Нидерландов: военный потенциал России укрепится в ближайшем будущем

Амстердам, , 06:52 — REGNUM Военный потенциал России станет еще крепче уже в ближайшем будущем из-за возрастающего чувства угрозы со стороны Запада и понимания стратегической уязвимости, говорится в ежегодном докладе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы документа полагают, что РФ сможет устранить проблемы в организации вооружённых сил и системах вооружения. Кроме того, они допускают, что в стране будет протекать дальнейшая милитаризация в рамках внешнеполитической ситуации и изменения политики безопасности.

Кроме того, в тексте доклада сказано, что Россия перераспределит свою боевую мощь, а также значительно усилит западное направление обычными и тактическими ядерными подразделениями. К этому РФ подталкивают украинский конфликт и вступление Финляндии в НАТО, которое может стать еще больше за счет возможного присоединения Швеции к этому блоку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта министр армии США Кристин Вормут заявила, что Россия в рамках конфликта с Украиной не использовала большую часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберпространстве. Она призвала трезво оценивать существующее положение РФ.