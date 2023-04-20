В Тыве подросток убил прохожего, отказавшегося покупать ему алкоголь

Кызыл, , 06:32 — REGNUM Подросток убил случайного прохожего, отказавшегося купить ему спиртное в городе Чадан в Тыве. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Нож Mr Seb

По предварительной информации, тело 20-летнего парня с ножевыми ранениями было обнаружено 12 апреля на улице Чурмет-Дажы в Чадане. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ходе расследования следственно-оперативная группа вышла на подозреваемого — 15-летнего подростка. По версии следствия, подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился к местному жителю с просьбой купить ему спиртное. После отказа мужчины в покупке подросток нанёс потерпевшему удар ножом, от которого тот скончался на месте.

Подростку было предъявлено обвинение, судом ему была определена мера пресечения в виде домашнего ареста.

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