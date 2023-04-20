Донецк, 20 апреля, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ намеренно забросали гранатами подвал с мирными гражданами в ходе оставления своих позиций, размещенных в одном из жилых домов в Артёмовске (ДНР), сообщил журналистам местный житель Владимир Коляда.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Кроме того, по словам очевидца, украинские военные стреляли в спину людям, которых эвакуировали российские бойцы.

«Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — сказал Коляда, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что украинские солдаты продолжали стрелять даже после просьб людей прекратить огонь. Коляда утверждает, что служил в ВСУ механиком в ремонтном батальоне, но оставил свое подразделение в конце мая 2022 год из-за болезни жены.

После ее смерти он год прятался в Артёмовске. В настоящее время мужчина находится в статусе военнопленного.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта житель Артёмовска рассказал, что снайперы ВСУ прицельно убивают мирных граждан в городе. 19 апреля агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР распространило информацию о том, что отряд украинских военных в рамках отступления из посёлка Цветмет, который находится на окраине Артёмовска, взорвали четыре многоэтажных дома.

В подвалах этих зданий скрывались около 20 мирных жителей, которые погибли.