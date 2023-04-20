Серебряный призёр чемпионата мира по кикбоксингу погиб, сражаясь в рядах ВСУ в Донбассе

Донецк, , 06:10 — REGNUM Серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Руслан Писковый принимавший участие в боевых действиях в составе ВСУ, погиб в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Об этом 20 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кикбоксёр выступал в турнирах от организации К-1 и шесть раз становился чемпионом Украины, а также выходил в финал чемпионата Европы. Спортсмену был 21 год, в каком подразделении украинской армии он сражался, не сообщается.

Отмечается, что, судя по содержанию страниц в соцсетях спортсмена, а также по нашивкам на одежде и татуировкам на теле, Писковый мог быть связан с неонацистским движением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в зоне российской спецоперации был уничтожен военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Станков, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.