Мария Захарова: поставки Сеулом оружия Киеву повлияют негативно на отношения России и Южной Кореи

Москва, , 06:02 — REGNUM Россия рассматривает любые поставки вооружений Украине как откровенно враждебный антироссийский акт, что также будет относиться и к Южнее Корее, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так она оценила слова южнокорейского президента Юн Сок Ёля, допустившего то, что Сеул может пойти на передачу оружия Киеву.

«В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», — отметила официальный представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что такие действия негативно скажутся на двусторонних отношениях государства. Она добавила, что в случае с Южной Кореей может измениться позиция России по ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля агентство Yonhap распространила информацию о том, что Сеул планирует в апреле направить Украине груз с нелетальной военной помощью на сумму $1,6 млн. При этом власти страны заявили, что поставки летального оружия для ВСУ не планируются.