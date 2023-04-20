Вашингтон, 20 апреля, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Сокращение структуры грозит американской армии из-за продолжающейся ситуации с недобором новобранцев, заявила министр армии США Кристин Вормут на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Она подчеркнула, что уже в 2023 году перед страной возникает вызов, связанный с отсутствием возможности набрать достаточное количество добровольцев в войска. В течение текущего года ряды американской армии должны пополниться за счет 64 тысяч новых военнослужащих.

В 2024 года власти США рассчитывают набрать еще 65,5 тысячи солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря телеканал Fox News распространил информацию о том, что армия Соединенных Штатов недосчиталась 15 тыс. новобранцев, что составляет почти 25% от запланированного количества призывников. Журналисты также перечислили причины сложившейся ситуации.

3 апреля конгрессмен и телекомментатор Майкл Уолтцз заявил, что Вооружённые силы США движутся к упадку из-за излишней политизации армии, а также из-за трансгендерной и расовой идеологии, продвигаемой действующими властями.