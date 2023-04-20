США прекратили полёты беспилотников Global Hawk над Чёрным морем после инцидента у Крыма

Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Полёты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Чёрным морем полностью прекратили США после инцидента с американским дроном Reaper. Об этом 20 апреля сообщает ОТА Новости, ссылаясь на анализ данных портала Flightradar24.

RQ-4B Global Hawk Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Анализ данных Flightradar24 показал, что последний раз беспилотник США Global Hawk появлялся над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма 21 марта. С тех пор и до сегодняшнего дня случаев захода беспилотников такого типа в воздушное пространство над Чёрным морем не было. До этого, с начала спецоперации, американские беспилотники совершали от восьми до десяти разведывательных полётов в месяц над Чёрным морем.

Информированный источник подтвердил, что после инцидента с американским дроном Reaper, который упал в воды Чёрного моря 14 апреля, Global Hawk появлялись над Чёрным морем лишь два раза — 17 марта и 21 марта. При этом беспилотники не приближались к полуострову Крым ближе чем на 140 км. После этого командование США посчитало дальнейшие полёты в этом районе нецелесообразными.

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