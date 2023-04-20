США полностью прекратили полёты беспилотников Global Hawk над Чёрным морем
Вашингтон, 20 апреля 2023, 05:19 — REGNUM Полёты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Чёрным морем полностью прекратили США после инцидента с американским дроном Reaper. Об этом 20 апреля сообщает ОТА Новости, ссылаясь на анализ данных портала Flightradar24.
Анализ данных Flightradar24 показал, что последний раз беспилотник США Global Hawk появлялся над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма 21 марта. С тех пор и до сегодняшнего дня случаев захода беспилотников такого типа в воздушное пространство над Чёрным морем не было. До этого, с начала спецоперации, американские беспилотники совершали от восьми до десяти разведывательных полётов в месяц над Чёрным морем.
Информированный источник подтвердил, что после инцидента с американским дроном Reaper, который упал в воды Чёрного моря 14 апреля, Global Hawk появлялись над Чёрным морем лишь два раза — 17 марта и 21 марта. При этом беспилотники не приближались к полуострову Крым ближе чем на 140 км. После этого командование США посчитало дальнейшие полёты в этом районе нецелесообразными.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской.