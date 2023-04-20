Вашингтон, 20 апреля, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Два российских бомбардировщика Ту-95 сопроводили США в опознавательной зоне над Аляской. Об этом 19 апреля сообщило североамериканское командование воздушной обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний бомбардировщик Ту-95

Американская сторона уточнила, что российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве, в суверенное пространство США и Канады не входили. США не считают произошедшее угрозой или провокацией.

«Командование отслеживает и идентифицирует все военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает их движение и при необходимости сопровождает из зоны», — отмечается в сообщении.

С американской стороны отслеживание и сопровождение осуществляли истребители F-16 и F-22. Поясняется, что российские самолёты периодически появляются в международном воздушном пространстве, их действия не рассматриваются США как угроза или провокация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВВС Великобритании и Германии перехватили и сопроводили три российских военных самолёта над Финским заливом в Балтийском море.