Журналисты газеты New York Times пообщались с жителями Донбасса и назвали их слова о ВСУ пропагандой

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Американская газета The New York Times выпустила статью о ситуации в городе Константиновка (ДНР), который с начала специальной военной операции находится под контролем украинских сил. С жителями населенного пункта пообщались представители издания.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналисты остались недовольны словами горожан, которые обвинили ВСУ в обстрелах Константиновки. В публикации сказано, что собеседники репортеров якобы подверглись влиянию «российской пропаганды».

«Они повторяют тексты российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью заставить людей покинуть места проживания», — говорится в статье.

Вместе с тем авторы публикации признали, что местные жители не поддерживают украинские войска и киевское правительство. Газета также привела слова одного из сотрудников украинской полиции, который служит в Константиновке и считает, что «в 2014 году Украина проиграла информационную войну».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент стрельбы солдата ВСУ по гражданской машине с женщиной и ребенком. Военнослужащий остановил автомобиль «нарушение ПДД». Он потребовал предоставить документы, а после открыл огонь за то, что женщина говорила на русском языке.