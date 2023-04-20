Внук лидера КПРФ Зюганова стал кандидатом на пост мэра Москвы

Москва, , 04:13 — REGNUM Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов рекомендован в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от партии. Об этом 19 апреля заявил журналистам первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Леонид Зюганов Duma.mos.ru

Как уточнил депутат, член бюро Московского горкома, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов был единогласно рекомендован в качестве кандидата на пост мэра Москвы на заседании кадровой комиссии при президиуме ЦК КПРФ.

Афонин назвал Леонида Зюганова «молодым, ярким и перспективным кандидатом», у которого, по мнению депутата, есть опыт и достаточно авторитета для такой кампании. По мнению Афонина, молодой Зюганов хорошо знает проблемы Москвы и его кандидатура пользуется поддержкой в партии.

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре текущего года в Единый день голосования. Действующим главой города является Сергей Собянин, который занимает этот пост с 21 октября 2010 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что партия «Справедливая Россия — За правду» выдвинет депутата Госдумы Дмитрия Гусева в качестве кандидата на выборах мэра Москвы.